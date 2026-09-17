Kasaptan çıkanlar pes dedirtti: Yakalanmasalardı sofralara gidecekti

Şanlıurfa’da iş yerlerine yönelik denetimlerde bir kasapta toplam 315 kilo sağlıksız et ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirildi. İşletmeye 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

KASAPTA 315 KİLO SAĞLIKSIZ ÜRÜN BULUNDU

Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Ulubağ Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kasapta yaptıkları kontrolde son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan 163 kilo tavuk eti tespit etti. Denetimde ayrıca bozulmuş ve kötü koktuğu belirlenen 152 kilo kırmızı et bulundu. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konuldu.

İŞLETMEYE 105 BİN 600 TL CEZA

Denetimlerin ardından kasap işletmesine ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. El konulan ürünlerin ise imha edileceği belirtildi.

KANTİNLERDE DE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN ÇIKTI

Denetimler kapsamında okul kantinleri de kontrol edildi. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 825 ürün tespit edildi. Tutanak düzenlenerek el konulan ürünlerin imha edilmesi için işlem başlatılırken, ilgili kantin hakkında da gerekli cezai işlemin uygulandığı bildirildi. (DHA)