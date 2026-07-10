Esnafı haraca bağlayan ‘Selefiler’ çetesinin dosyasında pastane kralı çıktı!

Dinçer GÖKÇE

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘Sakallılar’ çetesine ilişkin 3 gün süren ilk duruşma dün tamamlandı. İlk duruşmada tutuklu 27 kişi için tahliye kararı çıkmadı. Mahkeme, telefonunun şifresini vermeyen tutuksuz bir sanığı da tutukladı. Dava dosyasına göre, çetenin liderliğini İbrahim Durmaz (30) yapıyor. Bu kişinin kuzeni Muhammet Durmaz (29) ile Hüseyin Elhatısaru (28) da çetenin öne çıkan iki ismi. İbrahim Durmaz’ın babası Mehmet Salih Durmaz da sanık sandalyesinde. Haraç istedikleri veya alacağından vazgeçmesi için baskı altına aldıkları kişilerin kafasını kesmekle tehdit eden çetenin, IŞİD’den esinlendiği kaydediliyor.

HACIBABA’NIN SAHİBİ DE ‘ÇETE’ DOSYASINDA

28’si tutuklu 62 sanıklı davada dikkat çeken isim ise Yılmaz Elaldı... Bu kişinin oğulları Ömer Elaldı ile Yusuf Elaldı da haklarında dava açılan isimler arasında. Diyarbakır ve İstanbul’da 25’e yakın şubesi olan Hacıbaba Pastanelerinin de sahibi olan Yılmaz Elaldı ve oğulları, kendilerinden alacaklı olan kişilere karşı Sakallılar çetesini devreye sokmakla suçlanıyor. Baba Elaldı, bir süre önce ekonominin iyi durumda olduğunu söyledikten sonra şirketi için aldığı konkordato ile gündemdeydi.

YILMAZ ELALDI

40 TL İÇİN ‘4 KURBAN KESİN’ ŞARTI!

Çeteye yönelik hazırlanan 217 sayfalık iddianamede bir dizi olaya yer verildi. Çeteye mensup Yakup Koşar, 40 fazla ücret aldığı iddia edilen Yılmaz Evsen’in çalıştığı taksi durağını bastı. 7-8 silahlı kişi taksi durağında İsmail Oydi’yi darp etti. Bu olaydan birkaç saat sonra ise maskeli ve silahlı 2 kişi, taksi durağında çalışan Ahmet İmamoğlu’nun başına silah dayadı. Çete, 40 TL fazla alındığı bahane ederek, sorunun ‘çözümü’ için 4 kurban kesilmesini ve kendilerine de 75 bin TL ödenmesini şart koştu. Söz konusu taleplerde bulunan Hamza Meygil ile Yunus Alınak’n da çetenin lideri İbrahim Durmaz ile irtibatlı olduğu anlaşıldı.

ÖMER ELALDI

“NORMAL İNSANLAR DEĞİLİZ”

Bir başka olayda ise, bir dönem Amedspor’un da yönetiminde bulunan Ömer Elaldı, Doğan Gönder’e olan borcunu ödemediği gibi devreye Sakallılar çetesini koydu. Baba Veysi Gönder’i arayan çete yöneticisi Hüseyin Elhatısaru bu kişiye yönelik “Mücahitler dünyanın dört bir yanında cihat ediyor. Biz de normal insanlar değiliz” ifadelerini kulladı. Elhatısaru, oğlu Doğan’ın başının kesilerek kapısına atılacağını, olaya müdahil olması halinde kendisinin de öldürüleceği tehdidinde bulundu.

İBRAHİM DURMAZ

‘CEZAYI KESER GEREĞİNİ YAPARIZ’

Ömer Gezer ile Azize Gezer’e sattığı aracın parasını alamayan Muhammed Güneş ile akrabaları da çetenin tehditlerine maruz kaldı. Amca Suphi Güneş’i arayan Yusuf Elaldı, bu kişiye “Numaranı birilerine verdim senin ile görüşecek” dedi. Kısa süre sonra Hüseyin Elhatısaru, Suphi Güneş’i arayarak “Senin yeğenin bizim aile dostumuzu sıkıştırıp rahatsız ediyor. Ona söyle, durmazsa gereken cezayı keser gereğini yaparız” tehdidinde bulundu.

HÜSEYİN ELHATISARU

İKİ KARDEŞE 1’ER MİLYON ‘CEZA’ KESTİLER!

Bir başka görüşmede ise Hüseyin Elhatısaru, amca Emrah Güneş’e “Biz selefiyiz, biz Allah için buradayız. Ölürsek şehidiz. Senin yeğenine, yaptığı terbiyesizliğin cezası olarak parmaklarını keseceğiz” tehdidinde bulundu. Muhammed Güneş ile kardeşi Mahsum Güneş, çeteye yönelik kafa kesme tehdidinde de bulunan çete bir gün sonra da bu iki isme 1’er milyon TL ödemeleri yönünde ceza kestiklerini söyledi.

AYNI KUYUMCUYU 4 KEZ KURŞUNLADILAR

Diyarbakır-Bağlar’da bulunan Sedat Nergiz’e ait Nergis Gold 4 kez kurşunlandı. Çete, Nergiz’den 3 milyon TL istedi. Sedat Nergis verdiği ifade de “Ben de ‘Para vermiyorum. Değil, 3 milyon, 1 TL dahi vermiyorum’ dedim” karşılığını verdi. Bu ifade sonrası Nergiz’in işyeri bir kez daha kurşunladı. Nergiz’i arayan çete yöneticisi Muhammet Durmaz, işyerine yönelik kurşunlama olaylarını kendisinin yaptırdığını söyledi. Muhammet Durmaz’ın, amcası Remzi Durmaz’a ait iş yerlerini de kurşunlattığı anlaşıldı.

2 AYRI KENTTE 40 DAKİKA ARAYLA KURŞUNLADILAR

Sahiplerinden 1 milyon dolar haraç istenen Koyuncu Grup da çete tarafından kurşunlandı. Engin Koyuncu’ya ait Koyuncu Grup isimli iş yerini 12 Ocak 2025 gecesi saat 02.50’de kurşunladı. Engin Koyuncu’nun amcası Mehmet Koyuncu’nun İstanbul’daki oteli de aynı gece 40 dakika ara ile kurşunlandı.

TEFECİLERİN BASKISINA DAYANAMADI

Çetenin para almak için baskı yaptığı bir diğer isim ise kentte lastik ticareti yapan Mehmet Emin Yetişsin oldu. Bu kişinin oğlu Bünyamin Yetişsin tefecilerden borç para aldı. Ancak aldığı paraları ödeyemedi. Bünyamin Yetişsin yaşadığı bunalım sonrası 27 Aralık 2024 günü yaşamına son verdi. Bünyamin Yetişsin’den 65 milyon lira alacaklı olduklarını ellerinde senet olduğunu belirten Serdar Dara, Abdullah Yıldırım, Kemal Bayram ve Tahsin Dara, yanlarına çete lideri İbrahim Durmaz’ı da alarak Mehmet Emin Yetişsin’in iş yerine baskın yaptı. 15 kişilik grup geçen yıl 6 Şubat günü gittikleri iş yerinde, ödeme yapılması için baskı yaptı.

BORCUNU ÖDEMEDİ ÇETEYİ DEVRE SOKTU

Mehmet Ataş isimli kişi de Yılmaz Elaldı’ya sattığı 2 dairenin parası olan 14.5 milyon lirayı almak isterken çete tarafından tehdit edilen bir diğer isim oldu. Benzer şekilde Ez Zahir Aydemir ve Enes Ekinci de çetenin 500 bin TL haraç istedikleri isimler oldu. Mehmet Salih Gündüz ve Şevket Alçin’den 100 bin dolar, 2 tabanca ve 200 bin TL de para isteyen çete, Hanifi Şeker’e sattığı dairenin parasını alamayan Hasan Eser Yıldırım da çetenin tehdidine maruz kalan diğer isimler oldu.