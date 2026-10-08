Esnaf esnafı soymaya kalktı: Duvarı delen şüpheli baskından önce öldü

Olay, 1 Ekim tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Çarşısı'nda gerçekleşti. Yüzlerini maskeyle gizleyerek çarşıya gelen 2 kişi, ilk olarak bir terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi. Hedeflerindeki kuyumcu dükkanına ulaşmak isteyen şüpheliler, terzi ile kuyumcu arasındaki ortak duvarı delerek yan tarafa geçiş sağladı.

KASAYI SPİRALLE KESMEYE ÇALIŞTILAR

Kuyumcu dükkanına giren şüpheliler, dükkandaki kasada bulunan altınları çalmak için kasayı spiral makinesiyle kesmeye çalıştı. Kasayı açmayı başaramayan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin dükkandan kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

120 SAATLİK KAMERA KAYDI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Terzi ve kuyumcu esnafının polise başvurarak şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı. Asayiş ekipleri, bölgedeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntü kaydını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda, şüphelilerin aynı çarşı içerisinde farklı bir sektörde iş yeri bulunan A.A. ile onun çalışanı E.Y. isimli kadın olduğu tespit edildi.

POLİS BASKININDAN 12 SAAT ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Kimliklerin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri, 6 Ekim'de şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden E.Y. gözaltına alındı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise polisin düzenlediği operasyondan 12 saat önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyete götürülen E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.