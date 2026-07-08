Eskiden yüzüne bakılmıyordu, şimdi yok satıyor: Talep patladı ama yapacak usta kalmadı!

Bursa'da 46 yıldır yorgancılık yapan 59 yaşındaki Mehmet Uzun, elyaf ve silikon ürünlerin zararlarını fark eden vatandaşların yeniden sağlıklı yün ve pamuk yorganlara yöneldiğini açıkladı. Fabrikasyon üretime karşı yıllarca direnen emektar usta, artan yoğun talebe rağmen sektörde zanaatkar yetişmemesinden dert yandı.

Bursa'da geleneksel yöntemlerle yorgan üreten Mehmet Uzun, sağlıklı yaşama dönmek isteyenlerin talepleri karşısında büyük yoğunluk yaşıyor. Sentetik yorganların hastalıklara davetiye çıkardığını anlayan vatandaşlar yeniden yün ve pamuk ürünleri tercih etmeye başladı.

SENTETİK YORGANLAR ESNAFI BİTİRDİ

Yaklaşık 10 yıl önce piyasaya giren elyaf ve silikon ürünler yorgancı esnafını büyük krize sürükledi. Birçok zanaatkar iş yerini kapatarak fabrikalarda çalışmak zorunda kaldı. Teknolojik gelişmelerle birlikte çekyat ve ortopedik yataklar da pamuk yataklara olan talebi neredeyse tamamen bitirdi.

SAĞLIĞI SEÇEN ESKİYE DÖNÜYOR

Fabrikasyon ürünlerin insanları hasta etmeye başlaması üzerine vatandaşlar eski alışkanlıklarına geri döndü. Doğal yün ve pamuğun vücut ağrılarını aldığını belirten vatandaşlar yorgancıların yolunu tuttu. Sektörde yaşanan talep patlaması ise acı bir gerçeği tekrar gözler önüne serdi.

'TÜRKİYE'DE USTA KALMADI'

Mesleğe 1980 yılında henüz 13 yaşındayken çırak olarak başlayan Mehmet Uzun, piyasada yorgan dikecek hiç usta kalmadığını vurguladı. Ebeveynlerin çocuklarını tozlu işlerden uzak tuttuğunu belirten Uzun, çırak yetişmediği için zanaatın yok olma eşiğine geldiğini söyledi.

Mevcut ustaların yaşlarının 60 ile 70 arasında değiştiğini belirten emektar usta durumu kelimesi kelimesine aktardı

"Müşterilerimiz artık eskiye, yorgancılığa ilgi göstermeye başladı. Şimdi de asıl sıkıntı, o yorganları yapacak zanaatkarların kalmaması"

(DHA)