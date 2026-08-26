Eski eşini bıçaklayan erkek tutuklandı
Kütahya'da eski eşi S.Ö.’yü bıçaklayarak ağır yaralayan Çetin Yalçın, olayın ardından kaçtı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 çocuk annesi S.Ö.’nün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Kütahya'da 2 çocuk annesi eski eşi S.Ö.’yü bıçakla ağır yaralayıp, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alınan Çetin Yalçın, tutuklandı.
Olay, önceki akşam Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Çetin Yalçın, sokakta tartıştığı eski eşi S.Ö.’ye bıçakla saldırdı. S.Ö., saldırının ardından yaralı halde yakındaki bir markete sığındı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan S.Ö., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAÇTIĞI ARAÇTA BIÇAK BULUNDU
Olayın ardından çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çetin Yalçın’ın terk ederek kaçtığı otomobili aynı mahalledeki başka bir sokakta buldu.
Araçta yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.
Polis ekipleri, firari şüpheli Yalçın’ı Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki TIR garajında yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Çetin Yalçın, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ESKİ EŞİ 8 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI
S.Ö.’nün, eski eşinin saldırısı sırasında direnmesine rağmen 8 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi. Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan S.Ö.’nün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Çetin Yalçın ile S.Ö.’nün birlikte yürüdüğü, ardından Yalçın’ın eski eşine bıçakla saldırdığı anlar yer aldı. (DHA)