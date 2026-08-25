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Halk TV Türkiye Gaziosmanpaşa'da saplantılı erkeğin vurduğu kadın hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da saplantılı erkeğin vurduğu kadın hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 51 yaşındaki Hakan S., yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı eski kız arkadaşı 41 yaşındaki Şerife G'yi silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Gaziosmanpaşa'da saplantılı erkeğin vurduğu kadın hayatını kaybetti

Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hakan S., eski kız arkadaşı Şerife G'yi silahla vurdu.

Saldırının ardından elindeki silahla çevredeki bir iş yerine giren şüpheli, burada beklemeye başladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Şerife G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞERİFE G. KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Şerife G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iş yerinde bulunan Hakan S.'yi ikna ederek silahını bırakmasını sağladı. Şüpheli, ardından gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

2 YILDIR YAKASINI KURTARAMADI

Hakan S.'nin "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli ile Şerife G'nin yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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