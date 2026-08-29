Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna kurşun yağdıran en yakınları çıktı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz’ın Bebek’teki evinde uğradığı silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. Saldırıyı, Mehmet Ali Yılmaz’ın yıllarca sağ kolu olarak çalışan Kadir B’nin oğlu Kerim B’nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İddiaya göre babasının müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Yılmaz ailesinden destek isteyen Kerim B., görüşmede istediği yanıtı alamayınca aracından aldığı silahla eve dönerek Soner Yılmaz’a beş el ateş etti. Yılmaz, iki bacağından üç kurşunla vuruldu.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor’un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz’ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre saldırıyı, Yılmaz’ın yakından tanıdığı Kerim B. gerçekleştirdi. Bacağından ve kalçasından yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

BİR SAAT GÖRÜŞTÜ 'SİGARAMI UNUTTUM' DİYEREK DÖNÜP VURDU

İddiaya göre Kerim B., Yılmaz’ın Beşiktaş Bebek’teki evine geldi. Site güvenliğinin tanıdığı şüpheli içeri alındı. Kerim B. ile Soner Yılmaz yaklaşık bir saat görüştü.

Görüşmenin ardından aracına giden Kerim B’nin burada bulunan silahını aldığı öne sürüldü. Şüpheli, “İçeride sigaramı unuttum” diyerek yeniden eve girdi. Ardından salonda oturan Yılmaz’a beş el ateş etti.

Yılmaz bacağından ve kalçasından yaralandı. Kerim B. ise saldırının ardından kaçtı.

MEHMET ALİ YILMAZ'IN SAĞ KOLU ÇIKTI

Soruşturmada Kerim B’nin, Mehmet Ali Yılmaz’ın uzun yıllar yakınında çalışan Kadir B’nin oğlu olduğu belirlendi.

Kadir B’nin, Mehmet Ali Yılmaz’a ait Çeşme’deki bir otelde 24 Mayıs 2016’da yaşanan silahlı çatışma nedeniyle cezaevinde bulunduğu aktarıldı. Otel çevresindeki plaj işletmecileri ile otel tarafı arasındaki anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüştüğü olayda iki kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı.

Çatışmada yaralanan ve şüpheli olarak yargılanan Kadir B. ile beraberindekiler tutuklanmıştı. Kadir B. hakkında verilen müebbet hapis cezasının kısa süre önce Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği belirtildi.

AİLESİNE MADDİ DESTEKTE BULUNMUŞ

Kadir B’nin cezaevine girmesinin ardından Yılmaz ailesinin, çocuklarına ve yakınlarına maddi destek verdiği iddia edildi. Kerim B’nin eğitim masraflarının da aile tarafından karşılandığı, Soner Yılmaz’ın kendisiyle yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Kerim B., babasının cezasının kesinleşmesinin ardından Yılmaz ailesinden yeniden yardım istedi. Soner Yılmaz’ın evine de bu konuyu konuşmak için gitti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede istediği karşılığı alamayan Kerim B’nin aracından silahını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiği öne sürülürken yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Aktarılan bilgilere göre İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü’nün talimatıyla saldırıyı araştırmak üzere özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, Bebek ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Şüphelinin olay yerine nasıl geldiği, saldırıdan önce kimlerle görüştüğü ve kaçarken hangi güzergâhı kullandığı araştırılıyor.

Saldırının önceden planlanıp planlanmadığı ve olayla bağlantılı başka kişilerin bulunup bulunmadığı da soruşturuluyor.