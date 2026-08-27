Bebek'te eski bakanın oğlu iki bacağından vuruldu!

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve eski Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, Bebek’teki evinde arkadaşının silahlı saldırısına uğradı. Ameliyat edilen Yılmaz’ın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul’da silahlı saldırıya uğradı.

Soner Yılmaz

ARKADAŞI BACAKLARINA SIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Bebek Mahallesi’ndeki evinde meydana geldi. Arkadaşının açtığı ateş sonucu Soner Yılmaz’ın iki bacağına üç kurşun isabet etti.

OdaTV'nin haberine göre; yaralanan Yılmaz, Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırıldı. Gece saatlerinde ameliyata alınan Yılmaz’ın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve eski Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.

Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ’de yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen Yılmaz, 19. Dönem Trabzon Milletvekili olarak Meclise girdi. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yaptı.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonundaki havuz sisteminin düzenlenmesinde rol aldı. Medya sektöründe de yatırımları bulunan Yılmaz; TVem, Zigana TV, Zigana FM, Karadeniz ve Türk Sesi gibi yayın kuruluşlarının sahibiydi.

Evli ve beş çocuk babası olan Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024’te hayatını kaybetti.