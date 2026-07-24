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Halk TV Türkiye Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Hasan Subaşı'dan Yeni Parti'ye destek

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Hasan Subaşı'dan Yeni Parti'ye destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve 27. Dönem Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Özgür Özel liderliğinde kurulan mYeni Parti'ye desteğini açıkladı.

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Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Hasan Subaşı'dan Yeni Parti'ye destek

Yeni Parti'nin İçişleri Bakanlığı'na resmi kuruluş dilekçesini vermesinin hemen ardından Antalya'dan anlamlı bir destek geldi. 1989-1999 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 27. Dönem Antalya Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Hasan Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden Yeni Parti'nin logosunu paylaşarak yeni oluşuma desteğini ilan etti.

Subaşı, İYİ Parti Milletvekiliği yaptığı dönemde Genel Başkan Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması üzerine İYİ Parti'den istifa etmişti.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Hasan Subaşı'dan Yeni Parti'ye destek - Resim : 1

LOZAN'IN YILDÖNÜMÜNDE RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Türk siyasi tarihinin en kritik kırılmalarından biri, CHP içerisinden parlamentodaki ikinci büyük yapının çıkmasıyla sonuçlandı. Mahkemenin verdiği 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime atanması, ardından da bu atanmış kadroların seçilmiş isimleri görevden almaya başlaması ipleri tamamen kopardı.

Gelişmeler üzerine Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa kararı aldı. İstifaların ardından 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan Yeni Parti, aldığı sandalye gücüyle Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi konumuna geçti.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Hasan Subaşı'dan Yeni Parti'ye destek - Resim : 2

Yeni Parti kurmayları kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte parti, Türkiye'nin tapu senedi olarak nitelendirilen Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı gün resmen kurulmuş oldu.

Belgelerin tesliminin ardından saat 12.15'te Yeni Parti adına ilk resmi açıklamayı yapan Murat Emir, "Liderimiz Özgür Özel, ‘YENİ Parti’mizin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. 91 milletvekilimiz YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.

ROZETLİ İSTİFA VİDEOSU VE YENİ PARTİ'NİN LOGOSU

Özgür Özel'in istifası ve yeni partinin kuruluşu kamuoyuna bir video kaydıyla duyuruldu. Yakasında CHP rozeti dururken kuruluş evraklarına son imzayı atan Özel, "Vatana millete partimize hepimize hayırlı olsun" dedi.

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Resmi adımların ardından Özel, sosyal medya hesabındaki "CHP Genel Başkanı" unvanını sildi. Profiline Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendiridir" sözünü ve 19 Nisan 2025'te Yozgat'ta gerçekleşen mitingden bir fotoğrafı ekleyen Özel, böylece partinin sade bir tasarıma sahip olan logosunu da duyurmuş oldu.

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU'NUN 91 KİŞİLİK TAM LİSTESİ

CHP'den ayrılarak İçişleri Bakanlığı'na sunulan başvuruyla Yeni Parti Kurucular Kurulu'nu oluşturan 91 milletvekilinin tam listesi şöyle:

  1. AHMET TUNCAY ÖZKAN
  2. AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
  3. ALİ GÖKÇEK
  4. ALİ MAHİR BAŞARIR
  5. ALİYE COŞAR
  6. ALİYE TİMİSİ ERSEVER
  7. ASU KAYA
  8. AŞKIN GENÇ
  9. AYÇA TAŞKENT
  10. AYHAN BARUT
  11. AYKUT KAYA
  12. AYLİN YAMAN
  13. AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
  14. BARIŞ KARADENİZ
  15. BEKİR BAŞEVİRGEN
  16. BİLAL BİLİCİ
  17. BURHANETTİN BULUT
  18. BÜLENT TEZCAN
  19. CAVİT ARI
  20. CEMAL ENGİNYURT
  21. CUMHUR UZUN
  22. DENİZ YAVUZYILMAZ
  23. DENİZ YÜCEL
  24. DOĞAN DEMİR
  25. EDNAN ARSLAN
  26. ELVAN IŞIK GEZMİŞ
  27. ENSAR AYTEKİN
  28. EVRİM KARAKOZ
  29. EVRİM RIZVANOĞLU EMİR
  30. EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
  31. FAHRİ ÖZKAN
  32. FETHİ AÇIKEL
  33. GAMZE TAŞCIER
  34. GİZEM ÖZCAN
  35. GÖKAN ZEYBEK
  36. GÖKÇE GÖKÇEN
  37. GÖKHAN GÜNAYDIN
  38. HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
  39. HASAN ÖZTÜRK
  40. HİKMET YALIM HALICI
  41. İBRAHİM ARSLAN
  42. İSMAİL ATAKAN ÜNVER
  43. İSMET GÜNEŞHAN
  44. İZZET AKBULUT
  45. KAYIHAN PALA
  46. MAHMUT TANAL
  47. MEHMET SALİH UZUN
  48. MEHMET TAHTASIZ
  49. MELİH MERİÇ
  50. METİN İLHAN
  51. MURAT BAKAN
  52. MURAT ÇAN
  53. MURAT EMİR
  54. MUSTAFA ERDEM
  55. MUSTAFA SARIGÜL
  56. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
  57. MÜHİP KANKO
  58. NAİL ÇİLER
  59. NAMIK TAN
  60. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
  61. OKAN KONURALP
  62. ORHAN SÜMER
  63. ÖZGÜR CEYLAN
  64. ÖZGÜR ERDEM İNCESU
  65. ÖZGÜR KARABAT
  66. ÖZGÜR ÖZEL
  67. REŞAT KARAGÖZ
  68. SEDA KAYA ÖSEN
  69. SERVET MULLAOĞLU
  70. SEYİT TORUN
  71. SİBEL SUİÇMEZ
  72. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
  73. SÜLEYMAN BÜLBÜL
  74. SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
  75. ŞEREF ARPACI
  76. TAHSİN OCAKLI
  77. TALAT DİNÇER
  78. TALİH ÖZCAN
  79. TEKİN BİNGÖL
  80. TURAN TAŞKIN ÖZER
  81. TÜRKAN ELÇİ
  82. UĞUR BAYRAKTUTAN
  83. ULAŞ KARASU
  84. UMUT AKDOĞAN
  85. UTKU ÇAKIRÖZER
  86. ÜMİT ÖZLALE
  87. VELİ AĞBABA
  88. YAŞAR TÜZÜN
  89. YUNUS EMRE
  90. YÜKSEL TAŞKIN
  91. ZEYNEL EMRE
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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