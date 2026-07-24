Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Hasan Subaşı'dan Yeni Parti'ye destek

Yeni Parti'nin İçişleri Bakanlığı'na resmi kuruluş dilekçesini vermesinin hemen ardından Antalya'dan anlamlı bir destek geldi. 1989-1999 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 27. Dönem Antalya Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Hasan Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden Yeni Parti'nin logosunu paylaşarak yeni oluşuma desteğini ilan etti.

Subaşı, İYİ Parti Milletvekiliği yaptığı dönemde Genel Başkan Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması üzerine İYİ Parti'den istifa etmişti.

LOZAN'IN YILDÖNÜMÜNDE RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Türk siyasi tarihinin en kritik kırılmalarından biri, CHP içerisinden parlamentodaki ikinci büyük yapının çıkmasıyla sonuçlandı. Mahkemenin verdiği 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime atanması, ardından da bu atanmış kadroların seçilmiş isimleri görevden almaya başlaması ipleri tamamen kopardı.

Gelişmeler üzerine Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa kararı aldı. İstifaların ardından 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan Yeni Parti, aldığı sandalye gücüyle Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi konumuna geçti.

Yeni Parti kurmayları kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte parti, Türkiye'nin tapu senedi olarak nitelendirilen Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı gün resmen kurulmuş oldu.

Belgelerin tesliminin ardından saat 12.15'te Yeni Parti adına ilk resmi açıklamayı yapan Murat Emir, "Liderimiz Özgür Özel, ‘YENİ Parti’mizin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. 91 milletvekilimiz YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.

ROZETLİ İSTİFA VİDEOSU VE YENİ PARTİ'NİN LOGOSU

Özgür Özel'in istifası ve yeni partinin kuruluşu kamuoyuna bir video kaydıyla duyuruldu. Yakasında CHP rozeti dururken kuruluş evraklarına son imzayı atan Özel, "Vatana millete partimize hepimize hayırlı olsun" dedi.

Resmi adımların ardından Özel, sosyal medya hesabındaki "CHP Genel Başkanı" unvanını sildi. Profiline Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendiridir" sözünü ve 19 Nisan 2025'te Yozgat'ta gerçekleşen mitingden bir fotoğrafı ekleyen Özel, böylece partinin sade bir tasarıma sahip olan logosunu da duyurmuş oldu.

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU'NUN 91 KİŞİLİK TAM LİSTESİ

CHP'den ayrılarak İçişleri Bakanlığı'na sunulan başvuruyla Yeni Parti Kurucular Kurulu'nu oluşturan 91 milletvekilinin tam listesi şöyle: