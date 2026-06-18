Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse'nin Yargıtay’daki görevi belli oldu

HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin görev yapacağı daire netleşti. Karaköse, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeliğine görevlendirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun 10 Haziran’da gerçekleştirdiği seçimlerde Yargıtay üyeliğine seçilen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin yeni görev yeri belli oldu.

Ekran Haber’in özel haberine göre, HSK tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Karaköse, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görevlendirildi. Böylece Karaköse, yüksek yargının ceza alanındaki önemli dairelerinden birinde görev yapacak.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ceza yargılamalarına ilişkin kritik dosyaların değerlendirildiği daireler arasında yer alıyor. Karaköse’nin bu dairede görev üstlenecek olması, yargı camiasında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine veda etmişti. Veda mesajında, görev süresi boyunca desteklerini hissettiğini belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Karaköse, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de şükranlarını iletmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin Yargıtay üyeliğine, Gülten Hatipoğlu ile Recep Yılmaz Korkmaz’ın ise Danıştay üyeliklerine seçildiğini duyurmuştu.

KULİSLER NE DİYOR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından gözler başsavcılık koltuğuna çevrildi. Yargı kulislerinde Karaköse’nin yerine Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan’ın atanabileceği konuşulurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki olası görev değişikliğinin CHP’li belediyelere ve CHP lideri Özgür Özel’e ilişkin bazı dosyaların seyrini etkileyebileceği iddia ediliyor. HSK’nin haziran ayı içinde yayımlaması beklenen yaz kararnamesiyle çok sayıda başsavcı ve adalet komisyonu başkanının görev yerinin değişebileceği de belirtiliyor.