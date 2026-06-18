Son dakika | Bakan Gürlek duyurdu: Hanutçular sıkı takibe alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerindeki kamu düzeni ve güvenliğine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Gürlek'in "hanutçuluk" ve organize yapı uyarısı barındıran açıklaması, Mersin'in Silifke ilçesinde plajda yaşanan şiddet olayının hemen ardından geldi.

SİLİFKE'DEKİ ŞİDDET SONRASI ÜÇ TUTUKLAMA

Turizm bölgelerinde baskı ve zorbalıkla yürütülen faaliyetler, Silifke'deki yaralama olayıyla adli makamların gündemine girdi. Bakan Gürlek, Silifke'deki olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli sürecin başlatıldığını bildirdi. Soruşturmada üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

'HANUTÇULAR VE ORGANİZE YAPILAR YAKIN TAKİPTE'

Bakanlığın gündeminde, turistleri baskı, tehdit ve aldatma yoluyla mağdur eden "hanutçuluk" faaliyetleri ve bu faaliyetleri yönlendiren organize yapılar da yer aldı. Bakan Gürlek, kamu düzenine zarar veren bu işletme ve şahısların adli makamların yakın takibinde olduğunu vurguladı.

ADALET BAKANI GÜRLEK'İN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacaklarını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhâl başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile “hanutçuluk” faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.

Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."

MERSİN'DE NE OLMUŞTU?

Bakan Gürlek'in açıklamasına ve başlatılan adli sürece konu olan olay, Mersin'in Silifke ilçesinde plajda yaşandı. Kameralara da yansıyan görüntülerde, şahısların denizin içinde birbirlerine sopalarla saldırdığı anlar yer aldı. Plajda bulunan yurttaşların tanık olduğu şiddet eylemi, kıyıdan gelen uyarılar ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.