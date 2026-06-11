HSK kararları Resmî Gazete'de: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay'a getirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz seçildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla eski bakanlık genel müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine getirildi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK GENEL KURULU'NUN SEÇİMLERİ

HSK Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi. Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi. Atama kararlarının tamamı Resmi Gazete'de yayımlandı.