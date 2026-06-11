Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye HSK kararları Resmî Gazete'de: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay'a getirildi

HSK kararları Resmî Gazete'de: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay'a getirildi

Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine getirildi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
HSK kararları Resmî Gazete'de: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay'a getirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz seçildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla eski bakanlık genel müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine getirildi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK GENEL KURULU'NUN SEÇİMLERİ

HSK Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi. Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi.

Danıştay Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz eden hakimin ihracını iptal etti! HSK kararı uygulamadıDanıştay Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz eden hakimin ihracını iptal etti! HSK kararı uygulamadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi. Atama kararlarının tamamı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yargıtay Danıştay HSK
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro