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Eşini öldürüp köyün dışındaki mağarada 20 yıl tek başına yaşamış: Kemik ve kıyafetleri bulundu

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bilgin’in eşi Z.B.’nin, cinayetin ardından yaklaşık 20 yıl boyunca köy dışındaki bir mağarada yaşadığı belirlendi.

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Artvin’in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Bilgin’in resmi nikahlı eşi Z.B.’nin, cinayetin ardından yaklaşık 20 yıl boyunca köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığı belirlendi.

Eşini öldürüp köyün dışındaki mağarada 20 yıl tek başına yaşamış: Kemik ve kıyafetleri bulundu - Resim : 1

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU YAPMAYINCA ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede Bilgin’in yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmadığı tespit edildi.

Ekiplerin görüştüğü kişilerden ise Bilgin’in resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Eşini öldürüp köyün dışındaki mağarada 20 yıl tek başına yaşamış: Kemik ve kıyafetleri bulundu - Resim : 2

EŞİNİN MAĞARADA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını belirledi.

Z.B.’nin kardeşlerinin ifadelerinin ardından İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Z.B. gözaltına alındı.

Eşini öldürüp köyün dışındaki mağarada 20 yıl tek başına yaşamış: Kemik ve kıyafetleri bulundu - Resim : 3

MAĞARADA KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işlemi sırasında, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Soruşturma kapsamında Z.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.B.’nin kardeşleri A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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