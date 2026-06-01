Esenler'de korkutan yangın: Depoda başladı 3 binaya sıçradı

Esenler ilçesindeki Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta bulunan bir depoda yangın çıktı. İçerisinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

YANGIN BİNALARIN DIŞ CEPHESİNE VE ÇATIYA SIÇRADI

Alevler kısa sürede deponun yanında bulunan 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depo tamamen kullanılamaz hale gelirken, binaların dış cephesi ve çatı da zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.