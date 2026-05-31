Son Dakika | Beşiktaş açıklarında teknede yangın: Kısa sürede alevler içinde kaldı
Son dakika haberi... Beşiktaş Bebek sahili açıklarında bir teknede yangın çıktı. İhbar üzerine ekipler, dumanlar yükselen tekneye müdahale etmek için harekete geçti.
İstanbul Beşiktaş Bebek Sahili'nde 27 metre uzunluğundaki bir teknenin makine bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönelndirildi.
DUMANLAR YÜKSELEN TEKNEYE EKİPLERDEN MÜDAHALE
Ekiplerin yangına karadan ve denizden müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlü çekti. (AA)
