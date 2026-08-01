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Halk TV Türkiye Eşek arısı sokmuştu... Acı tesadüf doğum gününde hayattan kopardı

Eşek arısı sokmuştu... Acı tesadüf doğum gününde hayattan kopardı

Isparta’da eşek arısı yuvasına sıcak su döktükten sonra saldırıya uğrayan ve arı sokmasına alerjisi olduğu öğrenilen 51 yaşındaki Zafer Kaya, bir haftalık yaşam mücadelesini doğum gününde kaybetti.

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Eşek arısı sokmuştu... Acı tesadüf doğum gününde hayattan kopardı

Isparta'da mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya (51), yuvasına sıcak su döktüğü eşek arılarının saldırısına uğradı. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra, bugün, doğum gününde hayatını kaybetti.

EŞEK ARISI YUVASINA SICAK SU DÖKTÜ

Davraz Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, geçen hafta cumartesi günü atölyesinde müşterilerini tedirgin eden eşek arısı yuvasına sıcak su döktü. Yuvadan çıkan arılar Kaya’yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

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DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce 2 çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaya'nın cenazesi Davraz Mahallesi Erenler Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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