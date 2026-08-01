Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa, Selamsızlar Bandosu ve Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Vatanım Sensin, Asmalı Konak gibi pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi usta oyuncunun ailesi sosyal medya üzerinden "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadeleriyle duyurdu.

Can Kolukısa - Şener Şen (Züğürt Ağa)

İBB KÜLTÜR'DEN TAZİYE MESAJI

Oyuncunun vefatının ardından İBB Kültür'den taziye mesajı paylaşıldı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Türk sineması ve tiyatrosunun değerli isimlerinden Can Kolukısa'nın aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa, Selamsız Bandosu gibi unutulmaz yapımların yanı sıra birçok film ve dizide canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin hafızasında kalıcı bir iz bırakan Can Kolukısa'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."