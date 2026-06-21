Erzurum Havalimanı'nda arıza! Vatandaşlarla görevliler tartıştı, yolcular otobüslerle taşındı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan saat 19.40'ta havalanan SunExpress'e ait Erzurum uçağı, kente ulaştığında beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Erzurum Havalimanı'nın pist ışıklarında meydana geldiği öne sürülen teknik arıza nedeniyle uçak iniş yapamadı. Kaptan pilot anons yaparak durum hakkında yolcuları bilgilendirdi ve uçağı alternatif havalimanına yönlendirdi.

195 YOLCU TRABZON'A İNDİRİLDİ

Erzurum'a inemeyen yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçakta bulunan 195 yolcu, inişin ardından bir süre Trabzon Havalimanı'nda bekletildi. Yolculardan Yeşim Sonay ve Murat Alatürk yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Saat 19.40'ta İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Erzurum seferine bindik. Erzurum'a ulaştığımızda kaptan pilot, pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle iniş yapılamayacağını anons etti. Şu an Trabzon Havalimanı'nda bekliyoruz. Yetkililerin konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz."

TRABZON'DAN ERZURUM'A OTOBÜSLERLE TAŞIMA

Trabzon Havalimanı'nda bekleyen yolculara, Erzurum'a olan ulaşımlarının kara yoluyla sağlanacağı bilgisi verildi. Yüzlerce yolcu, saatler süren belirsizliğin ardından Erzurum'a götürülmek üzere otobüslere bindirildi.

ERZURUM-İZMİR SEFERİ DE İPTAL EDİLDİ



Aynı saatlerde Erzurum Havalimanı'ndan İzmir'e gitmek için bekleyen yolcular da arıza engeline takıldı. Havalimanındaki teknik sorun sebebiyle Erzurum-İzmir uçuşu gerçekleştirilemedi ve iptal edildi.

HAVALİMANINDA GÖREVLİLERLE TARTIŞMA ÇIKTI



Uçuşun iptal edilmesi üzerine Erzurum'da mahsur kalan yolculardan bazıları otobüslerle Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi. Havaalanında saatlerce bekleyen ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar, sorunlarının çözülmesi için görevlilerle tartıştı. (ANKA)