Eylemlere 24 saatlik yasak: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatılıyor

Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden 21 Haziran Pazar günü için yapılan toplanma çağrıları nedeniyle alınan karar doğrultusunda, Beyoğlu sınırlarındaki tüm açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinlikleri 24 saat süreyle tamamen yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan resmi açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden ilçe sınırları içerisinde toplanma çağrıları yapıldığını belirterek yasak kararının 21 Haziran günü saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Böylelikle ilçedeki tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinlikleri 24 saat süreyle yasakladı.

Karar kapsamında Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve Karaköy Meydanı çevresinde geniş güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu toplanmaların kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere neden olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI BARİYERLERLE KAPATILIYOR

Kaymakamlık, alınan tedbirler kapsamında saat 10.00'dan itibaren Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı ile Taksim Meydanı'nın bariyerlerle kapatılacağını, gerekli görülmesi halinde araç ve yaya trafiğinin kontrollü şekilde durdurulacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, Gezi Parkı çevresinde bariyerleme yapılacak, ihtiyaç halinde yaya trafiği sınırlandırılacak. İstiklal Caddesi ve caddeye bağlı ara sokaklar Tünel Meydanı'na kadar bariyerlerle kapatılacak, gerekli görülmesi halinde araç ve yaya geçişlerine izin verilmeyecek.

ÇOK SAYIDA YOL DA TRAFİĞE KAPATILIYOR

Karaköy Meydanı ve çevresinde de benzer güvenlik önlemleri uygulanacak. Ayrıca Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak, Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı ve çevresi ile Firuzağa Meydanı ve bağlantılı sokaklarda bariyerleme yapılacağı belirtildi.

Kaymakamlık, gün içerisinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde Beyoğlu'nun farklı noktalarında da araç ve yaya trafiğinin geçici olarak kapatılabileceğini açıkladı. (ANKA)