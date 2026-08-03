Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama: Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmıştı

Dün Ertuğrul Özkök'e katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Bahar Feyzan'a konuk olduğu programda kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturmanın ardından ilk açıklamasını yapan Özkök yurt dışında olduğunu ve salı akşamı yurda döneceğini açıkladı.

X hesabından Ertuğrul Özkök ile yaptığı konuşmayı aktaran gazeteci Bahar Feyzan'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

Ertuğrul Özkök ile şimdi konuştum:

"10 yıldır gittiğim Bayreuth Wagner Müzik Festivali'ndeyim. Hatta pazartesi çıkacak yazım da bu konu üzerine.

Çok önemli bir festival 150. yılı.

Salı akşamı da zaten biletim var döneceğim. Memleketimden başka nereye gideceğim. Ayrıca programın tamamını izleyenler, aksine beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi." dedi.

İKTİDAR KANADINDAN İLK TEPKİ: AKIL VE İZAN YOKSUNLUĞUDUR

Özkök'ün açıklamasında benzettiği Franco örneğine değinen Çelik şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye’ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken “Ak Parti diye bir parti yok” anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır.

ÖZKÖK O PROGRAMDA NELER DEMİŞTİ?

Bahar Feyzan'a konuşan Ertuğrul Özkök, İspanya'da Francisco Franco döneminin sona erişine tanıklık ettiğini belirterek, otoriter yönetimlerin kalıcı olmadığını ifade etti.

Özkök, mevcut siyasi sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliği etrafında şekillendiğini öne sürerek, bu yapının uzun vadede aynı şekilde sürdürülemeyeceğini savundu.

"Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece!

Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok ve uzun süre de olamaz zaten.

Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil... Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Şimdi 72 yaş, daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu, bitiyor yaşlar.

Şimdi o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Yani ben şunu düşünüyorum: Türkiye'de şu anda adalet daha iyi çalışsa, insan hakları, liyakat daha iyi çalışsa, medya özgürlükleri daha iyi olsa emin ol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme şansı çok daha büyük olurdu."