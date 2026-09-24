Contemporary Istanbul’un 21’inci edisyonunun açılış gecesi, sıra dışı bir gösteriye de sahne oldu. Gecede yaklaşık 180 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev bir orkinos, özel bir ritüelle kesilerek davetlilere sashimi olarak sunuldu.

Patronlar Dünyası’nda Ertuğrul Özkök kaleme adlığı yazıda, karşılaştığı manzarayı “Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm” sözleriyle anlattı.

Contemporary Istanbul’un bu yılki açılışı sanat dünyasından yoğun ilgi gördü. Gecenin dikkat çeken unsurlarından biri, Johnny Depp’in “The Bunnyman” isimli heykelinin fuarda özel proje kapsamında sergilenmesiydi.

Özkök, açılış gecesinde Contemporary Istanbul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin yanı sıra Suzan Sabancı ve Fettah Tamince’nin konuşmalar yaptığını aktardı.

Ancak konuşmaların sona ermesinin ardından salondaki davetlileri şaşırtan farklı bir gösteri başladı.

NİNJA KIYAFETİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Büyük bir platformun üzerine dev bir orkinos yerleştirildi. Ardından siyah, ninja tarzı bir kıyafet giyen ve elinde uzun bir bıçak bulunan biri sahneye çıktı. Beyaz aşçı kıyafetleri giymiş yardımcıların da yerini almasıyla birlikte orkinos kesilmeye başlandı.

Özkök, ilk anda bunun bir sanat performansı olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak kısa süre sonra balığın gerçek, sahnedeki kişinin ise profesyonel bir orkinos kesicisi olduğu ortaya çıktı.

Gösterinin aslında davetlilere sashimi hazırlanması amacıyla gerçekleştirildiği anlaşıldı.

“BİR AYİN GİBİYDİ”

Özkök, gördüğü manzarayı kalabalığın cep telefonlarıyla kaydettiğini ve ortaya oldukça sıra dışı bir görüntü çıktığını aktardı.

"Bir ayin gibiydi bu sahne" diyen Özkök, fotoğraf üzerinden yaptığı değerlendirmeye dayanarak balığın yaklaşık 2,2-2,4 metre uzunluğunda ve 140-180 kilogram ağırlığında olabileceğini belirtti.

Bu büyüklükte bir bluefin orkinosun Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda mevsimine göre 10-15 bin dolar arasında bir değere ulaşabildiği ifade edildi.

AÇILIŞA 800 KİŞİ KATILDI

Açılış gecesindeki resepsiyona yaklaşık 800 kişinin katıldığı belirtildi. Geçen yıl Contemporary Istanbul’u 54 bin kişinin ziyaret ettiği aktarılırken, bu yıl galeri sayısındaki artış nedeniyle ziyaretçi sayısının daha da yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Fuarda 16 ülkeden 70 galeri yer alırken, bunların 22’si Contemporary Istanbul’a ilk kez katıldı.

JOHNNY DEPP’İN HEYKELİ SATIŞTA DEĞİL

Gecenin en çok merak edilen sanat eserlerinden biri de Johnny Depp’in “The Bunnyman” heykeliydi.

Özkök, eserin satışa çıkarılıp çıkarılmadığını araştırdığını ve Sigg Vakfı yöneticilerinden bilgi aldığını aktardı.

Edinilen bilgiye göre heykel satışa sunulmadı. Eser, hem Şanghay hem de İstanbul’daki fuarlarda “özel proje” kapsamında sergileniyor. Heykelin fiyatının ise açıklanmadığı belirtildi.

BÜFE KOÇ GRUBU DAVETLERİNİ GEÇTİ

Farklı mutfaklardan çok sayıda yiyeceğin sunulduğu açık büfe, gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Özkök, son yıllarda gördüğü en zengin resepsiyon büfelerinden biri olduğunu belirterek, Koç Grubu’nun ödül davetlerinde karşılaştığı zengin sofralarla kıyaslama yaptı ve "Burası onu da geçmişti" dedi.