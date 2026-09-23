Milyarderler neden buluştu Suzan Sabancı Yalısı'nda neler oldu: Cem Boyner'den Güler Sabancı'ya!

İstanbul, yaz sezonunun ardından iş, sanat, medya, spor ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren özel bir davete ev sahipliği yaptı. Suzan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısının bahçesinde gerçekleşen gecede neler yaşandı?

Dolapdere Big Gang'in sahne aldığı gecede cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim bir araya gelirken, davetin yabancı konuk oranı da dikkat çekti.

139 KİŞİLİK DAVETTE 45 YABANCI KONUK

Gecenin davetli listesinde toplam 139 kişi yer aldı. Bu isimlerin 45'inin yabancı olduğu belirtildi.

Patronlar Dünyası'ndan Ertuğrul Özkök'ün yazısına göre, davetteki isimler arasında Cem Boyner ve Ümit Boyner de vardı. Cem Boyner'in önceki dönemlere kıyasla daha fit görünümü dikkat çekti.

Mehmet Ali Yalçındağ ve Arzuhan Yalçındağ çifti de gecenin dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

Suzan Sabancı'nın ev sahipliğindeki davette iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim bir araya geldi.

Emine ve Erhan Kamışlı, Maria ve Necmettin Eliyeşil, Akın ve Gülin Öngör, Oğuz Satıcı, Berrak ve Nezih Barut, Serdar Bilgili, Yasemin ve Fatih Karamancı, Mine Narin, Yasemin ve Sedat Alaoğlu, Tilda ve Erol Tezman ile Banu ve Hakan Çarmıklı gecede görülen isimler arasındaydı.

Çiğdem Simavi'nin de davetli listesinde yer alması dikkat çekti.

GECENİN EV SAHİBİ SUZAN SABANCI

Müziğe olan ilgisiyle de bilinen Suzan Sabancı, davette yine ev sahibi olarak ön plandaydı. Kiss FM'de haftalık müzik programı da sunan Sabancı'nın ev sahipliğindeki gecede, radyonun sahibi Cüneyt Ortan ve eşi Yonca Ortan da yer aldı.

Davette gastronomi dünyasından da önemli bir isim vardı. Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak, geceye katılan isimler arasında yer aldı.

Tutak'ın menüsüne yeni eklediği “Codfish” tabağı da sohbet konularından biri oldu.

SANAT, MODA VE SPOR DÜNYASINDAN DA İSİMLER VARDI

Davette yalnızca iş dünyası temsilcileri bulunmuyordu. İstanbul74'ün kurucuları Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli'nin yanı sıra moda dünyasından Dilek Hanif ve Elif Mısırlı da geceye katılan isimler arasındaydı.

Sanat dünyasından piyanist Ece Dağıstan, spor dünyasından ise Önder Fırat davette görülen isimler arasında yer aldı. Güler Sabancı da geceye katılan dikkat çekici isimlerden biriydi.

Gecede fon skandalından Kadir İnanır'ın bıraktığı mirasa kadar konuşuldu.