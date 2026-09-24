"Erdoğan sonrası hesap yapanlar işin içinde!" Fon skandalına AKP içinden gelen flaş yorum

Milyonları etkileyen fon soruşturması tutuklamalar ve operasyonlar ile devam ederken AKP içinden 'Erdoğan'ın yıpratılması engellenmeli' açıklamaları peşi sıra gelmişti. AKP'li kurmayların şimdi de "Erdoğan sonrası hesap yapanlar bu oyunun içindedir" açıklaması yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre fon skandalı AKP içerisinde ilişkilerin gerilmesine yol açtı. İktidar içerisinde fonlarda bu sıkıntılar varken kimlerin denetlediği ve kimlerin müdahale etmediği sorularının yanıtı aranıyor.

AKP'Lİ KURMAYLARA GÖRE BU KRİZİN SİYASİ MALİYETİ DE VAR

AKP'li kurmaylara göre söz konusu krizin ekonomik krizinin yanı sıra bir de siyasi maliyeti var. En büyük krizin vatandaşın kurumlara ve devlete olan güveninin sarsılması olduğu kaydedilirken “Oluşan bu güvensizlik ortamı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeye zarar verir” yorumu da yapıldı.

"BEDELİNİ CUMHURBAŞKANIMIZ ÖDEMEMELİ" YORUMU YAPILIYOR

Milyonları dolaylı, doğrudan etkileyen krizin AKP tabanında da oluşabilecek tepkiye dikkat çeken kurmaylar, “Birilerinin ihtiraslarının, bedelini Cumhurbaşkanımız ödememeli” değerlendirmesini yaptı.

"ERDOĞAN SONRASI HESAP YAPANLAR OYUNUN İÇİNDE"

Skandal ile alakalı olarak yapılan en flaş yorum ise Erdoğan sonrası ile alakalı oldu. Bazı AKP'lilerin, yaşananların aslında Erdoğan'ı hedef alan bir girişim olduğunu öne sürdüğü ifade edildi.

Bir partili kurmay da devletin olaya el koyarak oyunu bozduğu yorumunu yaptı.

Bu yorumu yapan kurmay, Erdoğan sonrası dönem hesabı yapanların işin içinde olduğunu savundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız oyunu gördü, düğmeye bastı"

"Cumhurbaşkanımız sonrası hesap yapanlar bu oyunun içindedir"