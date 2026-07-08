Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi liderler tablosunu imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlerin imza attığı tabloyu imzaladı.

Türkiye yaklaşık 2 aydır 22 yıl sonra Türkiye'de gerçekleşen ve ilk kez Ankara'da toplanacak NATO Liderler Zirvesi için hazırlandı. O hazırlığın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan devlet başkanlarını yemekte ağırladı. Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen devlet başkanları ve eşlerinin katıldığı resepsiyonun ardından büyük NATO aile fotoğrafı çekildi. Fotoğraftaki her liderin yeri, duruşu tek tek tartışma konusu olsa da bütün devlet başkanları fotoğraf çerçevesine imza attı.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın zirve kapsamında hazırlanan liderler tablosuna imzasını attığı görüldü.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı." ifadelerine yer verildi.