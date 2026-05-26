Erdoğan bayram mesajını 'süreç'le verdi
Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınlayan Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması geldi. Erdoğan, "Ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam, hızla yola devam ediyoruz" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın başlayacak olan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.
"Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum" diyen Erdoğan'dan süreç mesajı da geldi.
"BU MUSİBETTEN MİLLETİMİZİ KURTARMA İRADEMİZ TAMDIR"
Sürecin maliyetinin 2 trilyon doları aştığını söyleyen Erdoğan, yola hızla devam edeceklerini açıkladı.
"Bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbali ile bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci, çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam, hızla yola devam ediyoruz."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi