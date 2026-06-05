Erdoğan açtı Bakan önünde poz verdi! CHP'li Yavuzyılmaz havaalanındaki skandalı ortaya çıkardı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı’nda inşa edilen yeni kuledeki mimari hataları ve bunun havacılık güvenliğine etkilerini kamuoyuna duyurdu. Yavuzyılmaz, yeni kuledeki 4 büyük kolon ve 2 balkon girişinin hatalı inşa edilmesi sebebiyle hava trafik kontrolörlerinin pistleri kesintisiz göremediğini ve kulenin tam kapasiteyle kullanılamadığını belirtti.

DÖRT BÜYÜK KOLON PİST GÖRÜŞÜNÜ ENGELLİYOR

CHP'li Yavuzyılmaz, projedeki yapısal hataları ve hava trafik kontrolörlerinin yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şu sözlerle aktardı:

"AKP’nin Esenboğa Havalimanı’nda inşa edilen yeni kule ile ilgili skandalını ortaya çıkardık! Yeni kuledeki 4 büyük kolon ve 2 balkon girişinin hatalı inşa edilmesi nedeniyle; Pistlerin görüşlerinin engellendiğini, bu nedenle de yeni kulenin doğru düzgün kullanılamadığını tespit ettik. Uçakların iniş, kalkış ve manevralarını yönetmekle görevli olan, kara ile havanın tüm işleyişini ve güvenlik iletişimini yürüten hava trafik kontrolörleri; Yeni kuledeki görüşü engelleyen dev kolonlar yüzünden bir pistin sadece başını görebiliyor, uçakların hızlandığı bölgeyi göremiyor. Pistin orta bölümünü görebiliyorsa, devamında aynı pistin sonunu göremiyor. Rüzgar diğer yönden esiyorsa, bu kez pist başını göremiyor, pistin ortasını görüyorsa, bu kez de pistin sonuna doğru olan tarafını göremiyor. Tam bir beceriksizlik! Yeni yapılan bir kule açısından, dehşet verici bir mimari hata, denetim ve güvenlik zafiyeti! Pistlerin her milimetresini net görmesi gereken hava trafik kontrolörlerinin şu anda adeta gözleri bağlanmış durumda."

4 AYDIR SADECE GÖSTERMELİK KULLANILIYOR

Yeni hava trafik kontrol kulesi, 19 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi bir törenle hizmete açıldı. Yavuzyılmaz'ın aktardığı verilere göre kule, mevcut görüş engeli nedeniyle 4 aydır tam olarak çalıştırılamıyor ve yalnızca günlük 3-5 uçaklık göstermelik bir kapasiteye hizmet veriyor. Yavuzyılmaz, bu kısıtlı kullanımın da 3. pistin kullanımını engelleyen hafriyat kaynaklı sıkıntıların gündeme getirilmesinin ardından mecburiyetten başlatıldığını ifade etti.

ULUSLARARASI HAVACILIK STANDARTLARINA AYKIRI

Pist başlarına ve sonlarına kamera sistemleri kurularak sorunun çözülmeye çalışıldığını belirten Yavuzyılmaz, bu adımın uçuş güvenliğindeki tehlikeyi ortadan kaldırmadığını bildirdi. Uluslararası Havacılık Standartları (ICAO-Annex14) gerekliliklerine göre; kuledeki kontrolörlerin pistleri ve manevra sahalarındaki uçakları oturdukları yerden, eğilip bükülmeden, kesintisiz ve çıplak gözle görmesi zorunlu tutuluyor. Kurallara göre dürbün veya kamera sistemleri, havacılıkta ancak mevcut görüşü iyileştirmek adına ilave bir araç olarak kullanılabiliyor. Yeni inşa edilecek tüm kulelerin bu uluslararası standartlar doğrultusunda yapılmasının zorunlu olduğu vurgulanıyor.

"BAKAN URALOĞLU HATALI KOLONLARIN ÖNÜNDE POZ VERİYOR"

Tüm bu teknik ve mimari eksikliklere rağmen Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yanlış tasarlanan kolonların önünde röportaj verip poz çektirdiğini hatırlatan Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanlığı'na ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerine yönelik idari soruşturma çağrısı yaptı. Yavuzyılmaz, açıklamasını şu sorularla tamamladı:

"SAYIN BAKAN’A VE DHMİ YETKİLİLERİNE SORUYORUM!

- Bu kule yapılırken, bu kolonlar yanlış dikilirken, uyuyor muydunuz?

- Buradaki hatalı işlerden kaynaklanan hayati riskler ve devasa kamu zararı için idari soruşturma başlattınız mı?

- Kulenin açılışını yaptırdığınız Genel Başkanınız Tayyip Erdoğan’ın, bu rezalet nedeniyle, kulenin ancak yarım yamalak çalışabildiğinden haberi var mı? Vaziyet bu kadar vahim!"