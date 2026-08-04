Er şehit yakınlarından dikkat çeken tepki: "Meclis'tekiler çok vatanperverler, öyle mi?"

Er şehit yakınları ve er gazilerin, Güvenpark’ta sürdürdüğü oturma eylemi 23’üncü gününe girdi. Açlık grevinin ikinci gününde gaziler, yere uzanarak üzerlerine Türk bayrağı örttü ve selalar eşliğinde şehitleri andı. Bir vatandaş, "Meclis'tekiler çok vatanperverler, öyle mi? Çok dindarlar, öyle mi? Neyin dini bu? Peygamber ocağı değil miydi asker? Biz o çocukları sapasağlam verdik, böyle gelsinler diye değil. Bu çocukların hakkı verilmeden ben onlara hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim" diye sitem etti. Bir başka vatandaş da gözyaşları içinde "Buranın adına Gazi Güvenpark diyeceğim" dedi.

Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına sahip olma talebiyle Güvenpark’ta başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Eylemlerinin 23’üncü gününde olan gaziler, başlattıkları açlık grevinin ikinci gününde taleplerine dikkati çekmek amacıyla temsili tören gerçekleştirdi. Gaziler, yere uzanarak üzerlerine Türk bayrağı örttü ve selalar eşliğinde şehitleri anan bir duruş sergiledi.

"İNSAN GÖRMEK İSTİYORLARSA, GERÇEK MİLLİYETÇİ GÖRMEK İSTİYORSA ŞU PARKA GELSİN GÖRSÜNLER''

Bir vatandaşın gazilere kendi yazdığı şiiri okumasının ardından, alanda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Seremoniden etkilenen vatandaşlar, yaşadıkları duyguları anlattı. Bir vatandaş gözyaşları içinde şunları söyledi:

"İnsan görmek istiyorlarsa, gerçek milliyetçi görmek istiyorsa şu parka gelsin görsünler. Kollarını, gözlerini, ayaklarını bırakmış çocuklar... Birilerinin çocukları bir yerlerde gezerlerken, bu çocuklar dağlarda, tepelerde bu insanlar için kolunu, bacağını, gövdesini, ruhlarını bırakmışlar. Neyin derdindeler? Bize daha ne anlatacak bunlar? Ve bugün Meclis'ten bir karar çıkartıyorlar. Hakkımızı helal etmiyoruz. Ben bir anne olarak etmiyorum. Beddua da etmiyorum ama hakkımı da helal etmiyorum. Bu çocukların hakkı verilmeden ben onlara hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim.

Çok dolduk yavrum, biz 20 gündür buradayız, çocuklarla birlikteyiz. Hani Meclis'tekiler çok vatanperverler, öyle mi? Çok dindarlar, öyle mi? Neyin dini bu? Peygamber ocağı değil miydi asker? Biz o çocukları sapasağlam verdik, böyle gelsinler diye değil. Şimdi de bir protezi çok görüyor, öyle mi? Ne diyeyim? Aynısını yaşasın mı diyeyim? Yaşasın o zaman. Eğer bu şekilde anlayacaksa, Allah onları bu şekilde terbiye edecekse edilsin. Yetti artık, sabrımız taştı. Ülkeme bakıyorum, ülkem elden gitmiş ya."

"BURANIN ADINA GAZİ GÜVENPARK DİYECEĞİM"

Bir başka vatandaş da çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu çocukların ne işi var burada? O güzel eşleri, yüzüne bakmaya kıyamadığınız evlatları da buradalar, dayanışma hâlinde. Ne acı bir şey, öyle değil mi? Kol verdi, bacak verdi. Şehit öldü, kurtuldu ama gazi, şehitlerin şahidi. Her gün acı çekiyor. Bir de maddi olarak bari imkân verilse. Şuradan hemen 800 metre öteden bu sesin duyulması gerekiyor. Ben Ankaralıyım, Güvenpark'tan geçerim. Ben burayı hep gözyaşıyla anacağım. Buranın adına Gazi Güvenpark diyeceğim" dedi.

Er şehit ve er gazilerin açlık grevi ve oturma eylemi Güvenpark'ta devam ediyor.

(ANKA)