Emniyet Genel Müdürlüğü iki fotoğraf yayımladı: Her ayrıntı önemlidir
EGM sosyal medyada iki fotoğraf yayımladı ve “3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” diye sordu. “Her ayrıntı önemlidir” mesajının paylaşıldığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden iki fotoğraf paylaştı. Görseller kısa sürede sosyal meydanın gündemi oldu.
İlk bakışta birbirinin aynısı görünen fotoğraflar için EGM “İki görsel arasında yer alan 3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” sorusunu yazınca farklı görseller olduğu anlaşıldı. Müdürlük “Her ayrıntı önemlidir” notunu düştü.
"HER AYRINTI ÖNEMLİDİR"
EGM'nin paylaşımında, “Her ayrıntı önemlidir. İki görsel arasında yer alan 3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” ifadeleri kullanıldı.
Kullanıcılar istek üzerine 3 farkı yorum kısmına yazarken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hızlıca gündem oldu.
GÖRSELDEKİ FARKLAR NEREDE?
Bir vatandaşın polis memuruna kimlik uzattığı iki görüntüdeki farklar şu şekilde: Vatandaşın gömleğindeki gözlük, polis memurunun tabletinin kılıfı ve sol duvardaki "i" tabelası.