Halk TV Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü iki fotoğraf yayımladı: Her ayrıntı önemlidir

Emniyet Genel Müdürlüğü iki fotoğraf yayımladı: Her ayrıntı önemlidir EGM sosyal medyada iki fotoğraf yayımladı ve “3 farklı detayı fark edebildiniz mi?” diye sordu. “Her ayrıntı önemlidir” mesajının paylaşıldığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.