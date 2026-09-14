Emlak Yönetim'de üst düzey görevden alma! "Fatura" skandalıyla gündem olmuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ'de yönetim değişikliğine gidildi. Şirketin 19 Ağustos'ta tescil edilen Yönetim Kurulu kararına göre, Açık Artırma ve İş Geliştirme Müdürü ve aynı zamanda Satın Alma Müdürü olarak görev yapan Rıfat Çimen'in görevine son verildi.

Gazete Pencere'den Büşra Cebeci'nin haberine göre Çimen'den boşalan Satın Alma Müdürlüğü'ne İlhan Ergün atanırken, Açık Artırma ve Emlak Tespit Müdürlüğü görevine ise Mustafa Naci Murat getirildi.

NE OLMUŞTU?

Çimen'in ortağı olduğu Mayar Et ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ'ye yemek hizmeti karşılığında faturalar düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Şirketin Şubat 2025'te kurulduğu, Çimen'in ise kuruluşundan yaklaşık 6 ay sonra Emlak Yönetim'de Açık Artırma ve İş Geliştirme Müdürlüğü ile Satın Alma Müdürlüğü görevlerine getirildiği belirtilmişti. Bu atamadan yaklaşık 6 ay sonra ise Çimen'in ortağı olduğu şirketten Emlak Yönetim'e yemek faturaları kesilmeye başlanmıştı.

ADI İHALE SORUŞTURMASINDA

Rıfat Çimen'in adı daha sonra İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'ye yönelik “ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasında da gündeme geldi.

18 Mayıs 2026'da İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Çimen de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında Boğaziçi AŞ ihalelerinde mevzuata aykırılıklar yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları araştırıldı. Operasyona ilişkin bilgilendirmede Çimen’in satın alma müdürü olduğu yer aldı ancak çalıştığı kurum yer almadı. Çimen sonra serbest bırakıldı.

Çimen'in daha önce Boğaziçi AŞ'de görev yaptığı da öğrenilmişti. Çimen, AKP'li Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 16 Mart 2016'da Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine getirilmişti.