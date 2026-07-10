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Halk TV Türkiye Emine Erdoğan'ın First Lady'ler yemeğinde Ajda Pekkan sürprizi!

Emine Erdoğan'ın First Lady'ler yemeğinde Ajda Pekkan sürprizi!

Emine Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği First Lady'ler yemeğinde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı ortaya çıktı.

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NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen özel davetten dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemekte, liderlerin eşlerine Ajda Pekkan'ın sahne aldığı özel bir konser verildi.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşlerini özel bir yemekte ağırladı.

Gecenin sürpriz ismi ise Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan oldu.

Emine Erdoğan'ın First Lady'ler yemeğinde Ajda Pekkan sürprizi! - Resim : 1

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AJDA PEKKAN SAHNE ALDI

Yemekte Ajda Pekkan'ın sahne alarak First Lady'lere özel bir konser verdiği ortaya çıktı.

Gecede yaşanan sürpriz, Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova'nın sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Babisova'nın yayımladığı videoda, davetlilerin Ajda Pekkan'ın sahne performansını izlediği anlar yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ajda Pekkan Emine Erdoğan NATO
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