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Macron'dan Emine Erdoğan'a Fransız jesti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da düzenlenen NATO liderler zirvesi akşam yemeğinde Emine Erdoğan ile karşılaştığında Fransız erkeklerin geleneksel “baise-main” jestini yaptı.

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Macron'dan Emine Erdoğan'a Fransız jesti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ankara'da, liderler ve eşleri onuruna Beştepe'de düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Resmi davet öncesinde Macron'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.

BAİSE-MAİN JESTİ DİKKAT ÇEKTİ

Liderlerin selamlaşmasının ardından Macron, Emine Erdoğan ile tokalaştı. Bu sırada Fransız Cumhurbaşkanı, Fransız erkeklerin geleneksel nezaket jestlerinden biri olan “baise-main” hareketini yaptı. Baise-main jestinde erkek, kadının elini hafifçe tutar ve elini dudaklarına yaklaştırır; ancak dudaklar genellikle ele değmez, birkaç santimetre mesafeden öpüyormuş gibi bir hareket yapılır.

Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı

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KAMERALARA YANSIDI, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar töreni takip eden kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Macron'un bu jesti, Fransız kültüründe kadınlara yönelik geleneksel bir saygı ve nezaket göstergesi olarak biliniyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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