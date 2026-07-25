Elektrikler gitti, 300 tam altın buhar oldu: Döviz bürosundaki hırsızlığın perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Fatih’te bir döviz bürosunda yaşanan ve 300 tam altının kaybolmasıyla sonuçlanan hırsızlık olayının perde arkası ortaya çıktı. Elektrik kesintisini fırsat bilen iş yeri çalışanının, kısa süre içerisinde yüz binlerce lira değerindeki altınları aldığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüphelinin, daha önce de aynı iş yerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Olay, 22 Temmuz’da Fatih’te faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. İş yerinde yaşanan elektrik kesintisi sırasında 300 tam altının kaybolduğunun fark edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüaları, saha araştırmaları ve teknik takip çalışmalarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışmala Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için güvenlik kamerr sonucunda, döviz bürosunda bankocu olarak görev yapan İ.K.’nin elektriklerin kesildiği anı fırsata çevirdiği tespit edildi.

282 TAM ALTIN BULUNDU

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin sadece son olayla sınırlı kalmadığını belirledi. İ.K.’nin daha önce de çalıştığı iş yerinden 100 gram altın aldığı, son hırsızlık olayında ise 18 tam altını kuyumcuda bozdurarak 100 grama çevirdiği ve bunları iş yerine bırakarak durumu gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Şüphelinin kuyumcuda yaptığı işlemler ile çaldığı altınları yeniden iş yerine bırakma anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. (AA)