Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı.

Saat saat 10.37'de meydana gelen depremin 11.07 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

Adana ve Malatya'da meydana gelen depremler 6 Şubat depremlerinin etkilediği illerde tedirginlik yaratırken bugün de Elazığ'da meydana gelen deprem vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Sallantıyı hisseden vatandaşlar "iyi salladı" yorumları yaparken akıllara Prof. Dr. Osman Bektaş'ın 6 Şubat'taki büyük depremlerin yüzeysel yıkıma neden olduğu ancak depremlerin ardından bölgede yerin altının hala "canlı bir organizma gibi" hareketliliğini sürdürdüğü yönündeki açıklaması geldi.

Bektaş, bölgedeki depremlerin yaklaşık 10 yıllık sürede devam edebileceğini belirtirken afet yönetimi ve risk hesaplamalarının buna göre yapılması gerektiğini ifade ederek uyardı.