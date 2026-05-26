Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Elazığ'da korkutan deprem!
Son Güncelleme:

Elazığ'da AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı.

Saat saat 10.37'de meydana gelen depremin 11.07 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

Adana ve Malatya'da meydana gelen depremler 6 Şubat depremlerinin etkilediği illerde tedirginlik yaratırken bugün de Elazığ'da meydana gelen deprem vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Elazığ'da korkutan deprem! - Resim : 2

Sallantıyı hisseden vatandaşlar "iyi salladı" yorumları yaparken akıllara Prof. Dr. Osman Bektaş'ın 6 Şubat'taki büyük depremlerin yüzeysel yıkıma neden olduğu ancak depremlerin ardından bölgede yerin altının hala "canlı bir organizma gibi" hareketliliğini sürdürdüğü yönündeki açıklaması geldi.

Adana ve Malatya depremlerini açıkladı: Yerin altı canlı gibi hareket ediyorAdana ve Malatya depremlerini açıkladı: Yerin altı canlı gibi hareket ediyor

Bektaş, bölgedeki depremlerin yaklaşık 10 yıllık sürede devam edebileceğini belirtirken afet yönetimi ve risk hesaplamalarının buna göre yapılması gerektiğini ifade ederek uyardı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Elazığ
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro