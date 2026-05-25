Halk TV Türkiye Adana ve Malatya depremlerini açıkladı: Yerin altı canlı gibi hareket ediyor

Adana ve Malatya depremleri 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde tedirginliğe neden olurken Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin hala dinamik olduğunu "Yerin altı canlı gibi hareket ediyor. Risk planı buna göre olmalı" diyerek açıkladı.

Türkiye’de artçı sarsıntılar devam ederken, merkez üssü Adana ve Malatya olan son depremler bölgedeki deprem hareketliliğini yeniden tartışmaya açtı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, tartışmalara son noktayı koydu.

6 Şubat depremlerinin etkilediği bu iki ilde yaşanan sarsıntıları değerlendiren Bektaş, yerin derinliklerinde sismik enerjinin yayılmaya devam ettiğini belirterek önümüzdeki 10 yıllık süreç için kritik bir uyarıda bulundu.

ADANA VE MALATYA DEPREMLERİNİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana ve Malatya’da peş peşe yaşanan sarsıntıların 6 Şubat felaketinin doğrudan bir sonucu olduğunu ifade etti.

Yüzeydeki yıkımın saniyeler içinde gerçekleştiğini ancak sismik enerjinin yerin derinliklerindeki akışkan (viskoelastik) ortamda yayılmayı sürdürdüğünü belirten Bektaş, bu enerjinin sürekli yer değiştirdiğine dikkat çekti.

Stres dengesinin yeraltında her gün yeniden kurulduğunu ve yaşanan sarsıntıların bu hareketliliğin bir yansıması olduğunu vurgulayan Bektaş, "Sistem dinamik ve sürekli yer değiştiriyor" dedi.

"YERİN ALTI CANLI GİBİ HAREKET EDİYOR"

Deprem faylarını yeraltındaki canlı bir organizmaya benzeten Prof. Dr. Bektaş, sismik faaliyetlerin geleceğine dair tespitlerini paylaştı.

Derinlerdeki bu sürecin en az 10 yıl boyunca bölgedeki sarsıntıların "asıl orkestra şefi" olacağını savunan Bektaş, şunları kaydetti:

"GPS ve InSAR verileriyle de izlediğimiz bu 10 yıllık süreçte Malatya ve Adana baseni gibi çevre yapıları zamana bağlı olarak tetiklemeye devam edebilir."

Bektaş, yerin altındaki bu canlı ve değişken hareketlilik karşısında, afet yönetimi ve risk planlarının mevcut dinamik yapıya uygun şekilde ivedilikle güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Adana Malatya
