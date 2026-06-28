Ekrem İmamoğlu Silivri'deki yeni komşularını yazdı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden paylaştığı yeni mesajında koğuşunun avlusunda yuva kuran bir karga ailesini anlattı. İmamoğlu, okurlarının önerileriyle kargalara "Sevgi" ve "Barış" isimlerini verdiğini belirtirken, anne ve babanın yavrularını büyütme mücadelesini günlerce izlediğini, bu süreçte kendi ailesini ve çocuklarını hatırladığını ifade etti.

Yavruların ilk uçuş denemelerine tanıklık ettiğini aktaran İmamoğlu, duruşma dönüşünde karga ailesinin yuvadan ayrıldığını anlatarak, "Sevgi ve barışı engelleyecek bir duvarı inşa edemedi kimse" mesajıyla yazısını tamamladı.

Ekrem İmamoğlu, Sevgi ve Barış isimli kargaların yuva kurma telaşını ve sonrasında uçup gittiklerini şu şekilde anlattı:

Bugün size sevgi ve barıştan bahsedeceğim. Bunlar sizlere bahsettiğim komşularım, avlumdaki kargalar. Sizlerden isim önerisi toplamıştım. Sonunda isimlerinin Sevgi ve Barış olmasına karar verdim. İki küçük yavru, evlatları için gece gündüz demeden çalışan bir anne baba ve ilmek ilmek örülmüş sağlam bir yuva.

"AVLUMUN BAHÇESİNDE BU BAHAR BİR YUVA KURMA TELAŞI VARDI"

7 metrekarelik avlumun bahçesinde bu bahar bir yuva kurma telaşı vardı. Bana komşu olarak gelen bu karga ailesi, küçücük koğuşumu adeta şenlikli bir mahalleye çevirdi. Anne karga yumurtalarını yuvaya bırakmış kuluçkaya yatmıştı. Bundan sonra gerekli tek şey sabır elbette. Anne kuluçkada yatıyor, baba yuvasına yiyecek getiriyor, topladığı dal parçalarıyla yuvasının eksiğini gediğini kapatıyordu. Bense bunları sessiz sessiz, çıtımı çıkarmadan seyrediyordum.

"BİR SABAH YUMURTALAR ÇATLADI"

Bu süreç boyunca avluya çıkışımı azaltmak durumunda kaldığımı da belirtmeden geçemeyeceğim. Bir yuva kolay kurulmuyor. Yaklaşık 2-3 hafta bu karga çiftinin tartışmaları, konuşmaları, gaklamaları arasında geçti. Sonra bir sabah yumurtalar çatladı. Anne ve babalarının aksine daha cılız kuş sesleri yankılandı avlumun duvarlarında.

"ONLARIN BU TATLI TELAŞINI İZLEMEK BURADAKİ EN BÜYÜK EĞLENCEMDİ"

Yaşam ne tuhaf şey. Bu zindanda bile kendini göstermenin yolunu buluyor bir şekilde. Bu iki yavrunun da gelmesiyle karga ailesi genişledi, benim komşu sayım da arttı. Koğuşa bir neşe kattılar ki sormayın gitsin. Yeni doğan tüysüz kargalar cıvıl cıvıl ötüyor, anne babaları telaşla yavrularına yiyecek bir şeyler getiriyordu. Yavruların da hakkını yemeyeyim, anne babalarının emeklerini kara çıkarmamak için bolca çalışıyor, cılız kanatlarını acemice de olsa çırptıkça çırpıyorlardı. Onların bu tatlı telaşını izlemek buradaki en büyük eğlencemdi. Kendi çocuklarımı, eşimi, ailemi, onlarla biriktirdiğim hatıralarımı bu karga ailesi sayesinde tekrar tekrar yaşıyor gibi oluyordum.

"EN AZ ANNE BABALARI KADAR HEYECANLIYDIM BEN DE"

Yavruların özgürce uçabilecekleri zamanın gelmeye başladığını iyiden iyiye tüylenmeye başladıklarında anladım. Bu ilk kanat çırpışlarına şahit olabilmek için en az anne babaları kadar heyecanlıydım ben de. İlk başlarda en fazla 10 ile 20 santim uçabildiler. Her seferinde yumuşak inişler yaptıklarını da söyleyemeyeceğim tabii. Yer çekiminin şakası olmaz. Sonra bir gün neredeyse duvarı aşacak kadar yükselmeyi başardılar. Düştüler, kalktılar. Her defasında ebeveynleri tarafından bir daha yüreklendirildiler.

"DURUŞMANIN ARDINDAN KOĞUŞUMA DÖNDÜĞÜMDE KARGA AİLESİ GİTMİŞTİ"

Ve bir gün duruşmanın ardından koğuşuma döndüğümde karga ailesi gitmişti. Artlarında birkaç parça tüy, içi boş bir yuva ve bir de gri duvarları kalmıştı. Muhtemelen bu yuvayı da artık kullanmayacaklar. Bir kargayla dostluk bir ömür sürer derler ya hani, bu aileyle geçirdiğim bahar bana ömürlük dostlar kazandırdı gibi hissediyorum.

"SEVGİ VE BARIŞI ENGELLEYECEK BİR DUVARI İNŞA EDEMEDİ KİMSE"

Koğuşumun sessiz gri duvarları ilk defa yaşamın, yaşamanın güzelliğiyle boyanmış gibiydi. İşte bu yüzden bu kargalara sizlerin de önerisiyle Sevgi ve Barış isimlerini koymayı uygun buldum. Bu duvarları aşıp gitsinler, kanat çırptıkları her yere isimlerini götürsünler diye ya da sevgi ve barışa hasret kaldık diye belki de. Kim bilir... Onlar uçmaya devam etsinler. Sonuçta sevgi ve barışı engelleyecek bir duvarı inşa edemedi kimse.

Kuş olmak güzel şey olsa gerek.