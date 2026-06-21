EGM'den polis babalara duygulandıran sürpriz

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), teşkilat bünyesinde görev yapan polislerin Babalar Günü’nü, evlatlarının gizlice hazırladığı sürpriz görüntülü mesajlarla kutladı.

Duygu dolu anların yaşandığı organizasyonun video kayıtları, EGM’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülere göre görev başındaki polisler özel bir organizasyon kapsamında toplantı salonunda bir araya getirildi. Ne olacağından habersiz şekilde salonda toplanan emniyet mensuplarına, bir anda çocuklarının kaydettiği görüntülü Babalar Günü mesajları izletildi. Evlatlarının sevgi dolu sözlerini ekranda gören polisler, büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

"BAZI SÜRPRİZLER VARDIR Kİ KALPLERE DOKUNUR"

EGM tarafından ‘Bazı sürprizler vardır ki kalplere dokunur’ notu ile yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Babalar Günü’ne özel olarak polis babalarımız için hazırlanan anlamlı sürpriz, duygu dolu anlara sahne oldu. Evlatlarının sevgi dolu mesajları ve içten kutlamalarıyla karşılaşan kahraman personelimiz, unutulmaz anlar yaşadı. Gurur, sevgi ve mutluluk bir aradaydı. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere, teşkilat mensuplarımızın ve tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.” (DHA)