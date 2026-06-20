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Halk TV Türkiye Babalar Günü'ne bir gün kala kahreden olay! Kızını öldürdü, eşini ve diğer kızını yaraladı!

Babalar Günü'ne bir gün kala kahreden olay! Kızını öldürdü, eşini ve diğer kızını yaraladı!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan aile faciası tüm şehri yasa boğdu. Bir baba, tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, anne ve diğer kız kardeş ağır yaralandı.

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Babalar Günü'ne bir gün kala kahreden olay! Kızını öldürdü, eşini ve diğer kızını yaraladı!
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Olay, akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Salkım Söğüt Sokak'taki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timurkaan, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Feray, kızları Beyza ve Berra Timurkaan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine baba, evdeki tabancayı alarak ailesine ateş açtı.

KURŞUN YAĞDIRDIKTAN SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Eşi Feray ile kızları Beyza ve Berra, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Nevzat Timurkaan, ailesini vurduktan sonra iddiaya göre bıçakla kendisini de yaraladı.

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

21 YAŞINDAKİ BEYZA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne Feray, kızları Berra ve Beyza'yı ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 21 yaşındaki Beyza Timurkaan hayatını kaybetti.

Babalar Günü'ne bir gün kala kahreden olay! Kızını öldürdü, eşini ve diğer kızını yaraladı! - Resim : 1

Kavga ettiği kişiyi önce vurdu sonra kan kaybını durdurduKavga ettiği kişiyi önce vurdu sonra kan kaybını durdurdu

ANNE VE DİĞER KIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan anne Feray Timurkaan ve kızı Berra Timurkaan’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kendini yaralayan Nevzat Timurkaan ise polis gözetiminde hastaneye götürüldü.

Emniyet güçleri yaşanan bu olayla ilgili soruşturma başlattı.

Babalar Günü’nden sadece bir gün önce yaşanan bu acı olay, kamuoyunda derin bir üzüntü ve büyük bir infial yarattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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