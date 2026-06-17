Ece İrtem'in vefatı sonrası kritik uyarı! Gençlerde ani ölümlerin nedeni ne?

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Işıl' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem'in genç yaşta hayatını kaybetmesi, son yıllardaki ani ölümleri bir kez daha gündeme getirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Akkuş, genç yaşta yaşanan ani ölümlerin en sık nedeninin kalp kaynaklı olmakla birlikte; yüksek tansiyona bağlı beyin kanamaları, aort damarı genişlemesi ya da yırtılması, beyin ve akciğer damarlarındaki pıhtılaşmalar olduğunu belirtti.

"ANİ GENÇ ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 70-80’İNİ OLUŞTURUYOR"

Kalp kaynaklı genç yaşta ani ölümlerle ilgili veriler paylaşan Prof. Dr. Oğuz Akkuş, şöyle konuştu:

"Kardiyak kaynaklı ölümler, ani genç ölümlerinin yüzde 70-80’ini oluşturuyor. Özellikle 30 yaş altındaki ani ölümlerin en sık nedenini; genetik geçişli aritmiler ve kalp kası hastalıkları olarak görüyoruz. Tanı ve tedavide gecikilmesi durumunda; kalbin ölümcül çarpıntılara veya kasılamamaya bağlı durması sonucu ani ölüm meydana gelebiliyor. Yapılan çalışmalara göre, kalıtsal hastalıklarda ani ölüm riski genç yaşlarda yüzde 50-60’lardayken, ileri yaşlarda genetik nedenli ani ölümler yüzde 10'lara düşmektedir. Damar tıkanıklığına bağlı kalp krizleri ise genç yaşta yüzde 1-3 arasıyken, 65 yaş üstü kişilerde bu oran yüzde 10’lara çıkmaktadır."

"MUAYENE VE GENETİK TARAMALAR MUTLAKA YAPILMALIDIR"

Ani ölümlerin önüne geçilmesi için yapılabilecek uygulamaları aktaran Prof. Dr. Oğuz Akkuş, şu ifadeleri kullandı: