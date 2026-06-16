Ece İrtem'e dostundan kahreden veda: 'Bana hep genç yaşta öleceğini söylerdi'

Doğum gününün hemen ertesi günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in yakın arkadaşı Cansu Gültekin, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak duygusal bir yazı yayımladı.

"BEN GENÇKEN ÖLECEĞİM DEMİŞTİ"

Gültekin, arkadaşının geçmişte kurduğu bir cümleyi hatırlatarak, “kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum sanırım ben gençken öleceğim” demişti. Boş konuşma demiştim. Ben de son 3 gündür hep onu düşünüyordum nedense. Bazı hisler boş değilmiş.." sözleriyle yürekleri dağladı.

"SAF DENECEK ÖLÇÜDE TEMİZ KALPLİYDİ"

Cansu Gültekin, hayatını kaybeden dostunun temiz kalpliliğini ve hassas yapısını ayrı bir parantez açarak anlattı. Ece İrtem'in çevresindeki insanlara karşı her zaman iyi niyetle yaklaştığını belirten Gültekin, onun bu yönünü şu sözlerle ifade etti:

Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Saf denecek ölçüde. O nedenle ki insanlar onu sık sık kandırır, üzer, kalbini kırardı. Çok küçük şeylere bile çok üzülürdü.

"YAKIN DÖNEMDE ÇOK KAYIPLARI VE YASLARI OLMUŞTU"

Cansu Gültekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ece İrtem ile geçmişe dayanan derin dostluklarını şu ifadelerle aktardı:

Ben bugün bir dostumu kaybettim. Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı.

"KENDİ ÇALAR KENDİ SÖYLER KENDİ OYNARDI"

"Hakkında birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum." diyen arkadaşı sözlerine şu sözlerle devam etti.

Çok hayalperestti... Bana dizi senaryolarını getirirdi, tüm repliklerini prova ederdik. Bana kötü giyindiğimi söyler kıyafetlerimi o seçerdi, ben de aynı onun gibi giyinmeye çalışırdım. Somon pişirmeyi bana o öğretmişti. Muhteşem derecede hayat dolu bir kızdı. Kendi çalar kendi söyler kendi oynardı. Çok inançlıydı ve alın yazısına çok inanıyordu.

"EVLENMEYİ, AİLE KURMAYI ÇOK İSTERDİ"

Ece İrtem'in en büyük arzularını, müzik yeteneğini ve hayata bakış açısını anlatan Cansu Gültekin, arkadaşının kalbinde yatan gelecek hayallerini şu satırlarla paylaştı:

Evlenmeyi aile kurmayı çok isterdi. Sevdiği insanların güzel özelliklerinden şarkı sözleri yazıp bestelerdi. Gerçek bir romantikti. Şarkıcı olmak isterdi ama ünlü bir oyuncu olmayı daha çok. Bir gün Tayland’da yaşamak isterdi.

"BÖYLE BİR DURUMDA KALIRSAK CLAP YOUR HANDS ÇALSIN İSTERDİ"

Ece İrtem'in hayallerini gerçekleştirmiş olmasından teselli bulduğunu belirten ve onun vasiyet niteliğindeki son isteğini paylaşan Cansu Gültekin, sözlerini şu dokunaklı cümlelerle sonlandırdı: