Son Dakika | Ece İrtem'in annesinin ifade verdiği iddiasına yalanlama! Şoka girdiği için gözlem altındaymış

Dün Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'e ait olduğu öne sürülen ifade yalanlandı.

Merhum oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada söz konusu ifadenin gerçek olmadığı, acılı annenin hala şokta olduğu belirtildi.

"ŞOKA GİRDİĞİNDEN TIBBI GÖZETİM ALTINA ALINMIŞ OLUP, HALEN İFADESİ ALINAMAMIŞTIR"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, avukatın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: