Son Dakika | Ece İrtem'in annesinin ifade verdiği iddiasına yalanlama! Şoka girdiği için gözlem altındaymış
Son dakika... Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifade verdiği haberleri yalanlandı. Acılı annenin kızının vefatından sonra şoka girdiği ve tıbbı gözetim altında olduğu açıklandı.
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Dün Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'e ait olduğu öne sürülen ifade yalanlandı.
Merhum oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada söz konusu ifadenin gerçek olmadığı, acılı annenin hala şokta olduğu belirtildi.
"ŞOKA GİRDİĞİNDEN TIBBI GÖZETİM ALTINA ALINMIŞ OLUP, HALEN İFADESİ ALINAMAMIŞTIR"
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, avukatın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Kamuoyuna… Müvekkilim Ece İrtem’in 15.6 2026 günü vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbı gözetim altına alınmış olup, halen ifadesi alınamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi