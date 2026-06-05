"Dut toplamaya gidiyorum" dedi otoban kenarında ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Neşet Koçlu, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yakınlarına ‘Dut toplamaya gidiyorum’ diyen Koçlu’dan bu andan itibaren bir daha haber alınamadı. Yakınları, uzun süre Koçlu’ya ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine AFAD ekipleri, polis güçleri ve bölgedeki yurttaşların da katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

TELEFON SİNYALİ ARAMALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEDİ

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını dere yatakları, kırsal alanlar ve yol güzergahlarında yoğunlaştırdı. Ekipler, kayıp yurttaşın izini bulabilmek için Koçlu’nun cep telefonundan alınan son sinyal verilerini inceledi. Sinyalin geldiği bölge doğrultusunda aramalar, özellikle Orhangazi yolu üzerinde bulunan Karsak Deresi ve çevresinde daraltıldı.

24 SAAT SONRA OTOBAN KENARINDA BULUNDU

Genişletilerek devam eden arama çalışmaları yaklaşık 24 saat sürdü. AFAD, polis ve yurttaşlardan oluşan ekipler, saatler süren taramaların ardından Karsak Deresi’nin üst kısımlarında, otobana yakın bir noktada Neşet Koçlu’nun cansız bedenine ulaştı. Yaşlı yurttaşın meyve toplamak için çıktığı evinden kilometrelerce uzakta, otoban güzergahında ölü bulunması dikkat çekti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Olay yerinde savcılık tarafından incelemeler gerçekleştirildi. Neşet Koçlu’nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)