Düşüş durdurulamıyor! İSKİ 23 Temmuz baraj doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'a su sağlayan barajların 23 Temmuz itibarıyla güncel doluluk oranlarını paylaştı. Yaz aylarının gelmesiyle artan hava sıcaklıkları ve buna bağlı olarak yükselen su tüketimi, son dönemdeki yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşmesine neden oldu. 1 Temmuz tarihinde yüzde 63.68 olan ortalama doluluk, dün itibarıyla yüzde 57.32 iken bugün yüzde 57.01 seviyesine kadar geriledi.

ZİRVE ELMALI'NIN, EN DÜŞÜK SEVİYE PABUÇDERE'NİN

Kurak geçen kış mevsiminin ardından bahar aylarında yüzde 70 seviyelerine yaklaşan su rezervlerindeki azalma eğilimi hız kesmeden devam ediyor. Açıklanan İSKİ verilerine göre, İstanbul barajları arasında en fazla su oranına sahip olan yer yüzde 86.87 ile Elmalı Barajı oldu. Suyun en çok azaldığı ve doluluğun en kritik seviyede olduğu baraj ise yüzde 27.83 oranıyla Pabuçdere olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

İSKİ'nin güncel ölçümlerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların 23 Temmuz itibarıyla doluluk oranları farklılıklar gösteriyor. İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 54.8

Büyükçekmece Barajı yüzde 40.83

Darlık Barajı yüzde 74.59

Elmalı Barajı yüzde 86.87

Istrancalar Barajı yüzde 32.17

Kazandere Barajı yüzde 31.92

Pabuçdere Barajı yüzde 27.83

Sazlıdere Barajı yüzde 33.59

Terkos Barajı yüzde 47.25

Ömerli Barajı yüzde 80.68