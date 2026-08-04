Durakta başlayan şaka hastanede son buldu: Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

Aksaray'ın Sofular Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olay saat 22.00 sıralarında bir otobüs durağında oturan 15 yaşındaki M.D. ile aynı yaştaki arkadaşı U.C.D. arasında şakalaşmayla başlayan diyalog, kavgaya dönüştü. İkili arasında tırmanan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde yerini fiziksel bir kavgaya bıraktı.

ARKADAŞINI KAŞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kavgada M.D., yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak arkadaşına saldırdı. U.C.D., yüzüne aldığı bıçak darbesi sonucu kaşından yaralanarak kanlar içerisinde kaldı. Olayın hemen ardından paniğe kapılan M.D. kaçtı.

YARALI GENCİN KAŞINA DİKİŞ ATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı U.C.D.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan gencin kaşına dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kayıplara karışan şüpheli M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)