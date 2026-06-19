Dünyaca ünlü imza platformu Change.org’a erişim engeli

Dünya genelinde milyonlarca insanın toplumsal, çevresel ve siyasi konularda farkındalık yaratmak ve kitlesel destek toplamak amacıyla kullandığı küresel kampanya platformu Change.org, Türkiye'de erişim engeliyle karşılaştı.

Erişim engeli kararı, internetteki sansür ve kısıtlamaları takip eden İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) bünyesindeki "EngelliWeb" projesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. EngelliWeb'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı verilere göre, dijital imza platformuna yönelik kısıtlama kararı yerel bir mahkeme tarafından alındı.

Vatandaşların çeşitli hak arama ve ses duyurma faaliyetlerinde en sık başvurduğu dijital mecralardan biri olan platforma engel kararını Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17 Haziran 2026 tarihinde alındı.

İnternet kullanıcılarının bireysel ya da kurumsal olarak kampanya başlatmasına olanak tanıyan Change.org'a getirilen bu engelin hangi gerekçe nedeniyle alındığı henüz resmi makamlarca açıklanmadı.