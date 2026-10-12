Dükkanda oturan yurttaşın üzerine araç savruldu: Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 61 AAV 706 plakalı araca hızla çarptı.

SAVRULAN OTOMOBİL BÖREKÇİ DÜKKANINA GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki otomobil, cadde üzerindeki börekçi dükkanına daldı. Bu esnada dükkanda masada oturan ve börek yiyen bir müşteri, içeri giren araç nedeniyle doğrudan hedef haline gelerek büyük tehlike atlattı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI, İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

İçerideki müşterinin kazayı şans eseri yarasız atlatmasıyla can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Kaza sonucunda börekçi dükkanında ve çarpışan her iki araçta maddi hasar oluştu.

PANİK ANLARI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere; aracın park halindeki otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin doğrudan dükkanın içine girmesi ve masadaki müşterinin kazayı ucuz atlatarak yaşadığı panik anları yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. (DHA)