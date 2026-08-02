Düğünde çalınan oyun havası ortalığı karıştırdı! 3 kişi bıçakla yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, düğün polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. bıçakla yaralandı. Yaralılar, düğünde bulunanlar tarafından özel araçlarla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜĞÜN SONA ERDİRİLDİ

Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, düğün de sonlandırıldı.

Öte yandan, kavga sırasında fenalaşan bir davetliye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan davetlinin tedavi altına alındığı öğrenildi. (DHA)