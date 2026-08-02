Alevler yükseldi, düğün devam etti: Havai fişekler yangın çıkardı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, açık hava düğün salonundan atıldığı öne sürülen havai fişekler çalılık ve zeytin bahçesinde yangın çıkardı. Bazı davetlilerin alevleri fark etmeyerek eğlencesine devam etmesi de kameraya yansıdı.

HAVAİ FİŞEKLER YANGIN ÇIKARDI

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü'ndeki bir açık hava düğün salonunun bitişiğinde meydana geldi. Salon yakınındaki çalılık ve zeytin arazisinde başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Öte yandan, düğün salonunun hemen yakınında yükselen alevleri fark etmeyen bazı davetlilerin eğlenmeye devam etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"HAVAİ FİŞEKLER YASAKLANSIN"

Havai fişeklerin neden olduğu yangınlar, her yaz yeniden tartışma konusu olurken, çevre örgütleri, hayvan hakları savunucuları ve bazı uzmanlar havai fişek kullanımının yalnızca yaz aylarında değil, tamamen yasaklanması gerektiğini savunuyor.

Bu çevreler, havai fişeklerin özellikle sıcak ve kurak havalarda orman, makilik alanlar ve tarım arazilerinde yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor.

KUŞLARDAN EVCİL HAYVANLARA KADAR BİRÇOK CANLI ETKİLENİYOR

Uzmanlar ayrıca havai fişeklerin oluşturduğu yüksek sesin kuşlar başta olmak üzere köpekler, kediler ve yaban hayvanları üzerinde ciddi strese neden olabildiğini belirtiyor.

Ani patlama seslerinin hayvanların yönlerini kaybetmesine, yaralanmasına ve yaşam alanlarını terk etmesine yol açabildiği ifade edilirken, havai fişeklerden kaynaklanan atıkların da çevre kirliliğine neden olduğu sık sık vurgulanıyor.

Bu nedenle her yangın sezonunda havai fişek kullanımına yönelik daha sıkı önlemler alınması ve yasakların ülke genelinde yaygınlaştırılması yönündeki çağrılar bu kazalarla birlikte yeniden gündeme geliyor. (DHA)