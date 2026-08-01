Yangın kabusu sürüyor! Ekipler alevlere karşı dört bir yanda seferber oldu

Türkiye sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çıkan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başta Balıkesir'in Susurluk ilçesi olmak üzere yurdun farklı noktalarında devam eden yangınlara havadan müdahalenin tüm gücüyle yoğunlaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, gece boyunca orman ekiplerinin sahada yürüttüğü kara mücadelesinin yeni günde de aralıksız devam ettiği belirtilerek, hava ve kara unsurlarının koordinasyonuyla yangınlar tamamen kontrol altına alınıncaya kadar çalışmaların süreceği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre Antalya'nın Alanya ilçesi ile İzmir'in Foça ilçesindeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol sağlanırken, Aydın'ın Çine ilçesinde ise yangının enerjisi düşürüldü.

GÖZLER SUSURLUK'TA

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi kırsalında dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının Kepsut ilçesi yönüne doğru ilerlediğini belirterek, yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

BAŞKAN AKIN CANLI YAYIN SIRASINDA YARALANDI

Yangın bölgesindeki çalışmaları tüm gece sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında rüzgarın taşıdığı kor parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Boğazına isabet eden kor nedeniyle yayını sonlandıran Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmalarına bölgede 171 araç ve 522 personel ile aralıksız devam ediliyor.

MUĞLA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Öte yandan Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde iki gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, gün içerisinde Bodrum, Milas, Dalaman, Kavaklıdere, Yatağan ve Yeşilüzümlü olmak üzere 6 farklı noktada çıkan yangınların ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı.

Vali Akbıyık, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin devam ettiğine dikkat çekerek vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve sigara izmariti atmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. (AA, DHA)