Halk TV Türkiye Düğün sabahı ölü bulunan çift zehirlenmiş!

Düğün sabahı ölü bulunan çift zehirlenmiş! Düğün sabahı evde ölü bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan çiftinin ölüm nedeni belli oldu. Maral ve Özaslan'ın karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.