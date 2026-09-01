Düğün sabahı ölü bulunan çift zehirlenmiş!
Düğün sabahı evde ölü bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan çiftinin ölüm nedeni belli oldu. Maral ve Özaslan'ın karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Burdur’da kına eğlencesinin ardından gittikleri evin banyosunda cansız bedenleri bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan’ın ölüm nedeni belli oldu. İlk incelemede elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı kına eğlencesi düzenleyen Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan, ardından oturacakları eve geçti.
Çift, 25 Nisan saat 09.30 sıralarında yakınları tarafından evin banyosunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde 20 yaşındaki Maral ile 34 yaşındaki Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Düğün sabahı ölen çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Ayşegül Maral'ın cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın cenazesi ise Küçükalan köyünde defnedildi.
OTOPSİ SONUCU ÇIKTI
Çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsinin sonucu çıktı. Evdeki ilk incelemelerde banyoda bulunan şofbenden elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan’ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsilerinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi. (DHA)