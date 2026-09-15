Dönemeyince halkın kaldırımını kırdı! Vatandaşlar sosyal medyadan ihbar etti

İstanbul'da kayda alınan bir hafriyat kamyonu şoförünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, hafriyat kamyonu ile İstanbul'un dar sokaklarında dönüş yapmak isteyen şoförün bunu başaramadığı bunun üzerine eline çekiç alarak kaldırım taşlarına defalarca vurduğu ve kaldırım taşlarını kırdığı görüldü.

Daha sonra, kamu malı olan ve vatandaşların kullanımı için yapılan kaldırıma verdiği zararı umursamayan şoförün kamyonuna binerek dönüşünü tamamladığı ve olay yerinden uzaklaştığı kayda alındı. Öte yandan kamyonun dorsesinde "27 UC 822" plakasının yazdığı farkedildi.

SOSYAL MEDYADAN ŞİKAYET YAĞDI

Görüntüler sosyal medya üzerinden defalarca paylaşılırken bazı sosyal medya kullanıcıları videonun altına İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü hesaplarını etiketleyerek ihbarda bulundu. İhbarda bulunan vatandaşlar kamu malına düşünmeden zarar veren ve çekip giden şoför hakkında cezai işlem uygulanmasını istedi.